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25.01.17 / 10:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем торговли между Россией и Японией сократился на 24% в 2016 году

Показатель превысил $16 млрд

объем торговли

Коллаж АБН

Объем торговли между Россией и Японией сократился на 24% в прошлом году. Об этом свидетельствую данные Минфина Японии, опубликованные в среду.

Товарооборот между двумя странами составил $16,4 млрд. Экспорт Японии в РФ превысил $5 млрд. Импорт из России также снизился до $11,3 млрд.

Добавим, экспорт из Японии в РФ сокращается уже несколько лет. По словам японского министра экономики Хиросигэ Сэко, это связано с падением рубля и стоимости нефти. Однако он считает, что у двух стран есть «существенные перспективы».

По материалам: tass.ru
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