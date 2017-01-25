Объем торговли между Россией и Японией сократился на 24% в 2016 году Показатель превысил $16 млрд

Объем торговли между Россией и Японией сократился на 24% в прошлом году. Об этом свидетельствую данные Минфина Японии, опубликованные в среду.

Товарооборот между двумя странами составил $16,4 млрд. Экспорт Японии в РФ превысил $5 млрд. Импорт из России также снизился до $11,3 млрд.

Добавим, экспорт из Японии в РФ сокращается уже несколько лет. По словам японского министра экономики Хиросигэ Сэко, это связано с падением рубля и стоимости нефти. Однако он считает, что у двух стран есть «существенные перспективы».