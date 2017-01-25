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25.01.17 / 16:43 Новости / Россия и мир / Финансы

Объем ввода жилья в РФ сократился на 6,5% в 2016 году

И составил почти 80 млн кв. м

приватизация в России

Фото: polytika.ru

Объем ввода жилья в России сократился на 6,5% в минувшем году. Об этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Объем составил 79,8 млн кв. м жилья. «По нашей экспертной оценке, которая базируется на данных от субъектов России, (показатель составит) порядка 81 млн кв. м жилья», — сказал Мень. Он также подчеркнул, что падение было небольшим, «вопреки прогнозам скептиков, которые говорили, что падение будет катастрофическим».

Добавим, ввод нового жилья в Москве по итогам минувшего года упал на 14%. Ввод жилья сократился до 3,34 млн кв. метров.

Отметим, ввод жилья в Петербурге в минувшем году вырос на 2,8%. В эксплуатацию сдали более 3,1 млн кв. м жилья.

По материалам: tass.ru
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