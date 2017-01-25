В Петербурге в 2016 году на 1,5% сократился оборот розничной торговли До 1,2 трлн рублей

В Петербурге в 2016 году оборот розничной торговли сократился на 1,5%. Об этом в среду сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Оборот розницы сократился до 1,2 трлн рублей. При этом в декабре ритейлеры продали товары на 125,9 млрд рублей. Это на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Отметим, в I полугодии 2016 года оборот розничной торговли в Петербурге сократился на 2% год к году. Он составил 578,5 млрд рублей. При этом в 2015 году оборот розницы упал на 12,2%. Годом ранее Петростат зафиксировал рост на 0,8%.