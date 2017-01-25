В УМВД по Приморью прошли обыски Причины обысков не сообщаются

В кабинетах заместителя начальника УМВД РФ по Приморью Ильи Шамратова и его подчиненных прошли обыски. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете России.

Причины обысков не уточняются. По данным издания «Золотой мост», следственные мероприятия связаны с тем, что руководство Следственного управления УМВЛ по Приморскую краю, потребовало от одного из сотрудников ведомства выплатить 100 тыс. рублей из премии в размере 250 тыс. рублей в пользу руководителя.

Илья Шамратов стал начальников следственного управления УМВД РФ по Примортб в сентябре 2013 года. Прежде он работал заместителем начальника УМВД РФ на транспорте по Дальневосточному федеральному округу. Эту должность он занимал с ноября 2010 года.