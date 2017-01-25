В Смольном пообещали закончить процедуру передачи ОЭЗ Петербургу в 2017 году Со всеми предприятиями

Особую экономическую зону, которая пока что находится в управлении федеральных властей, передадут Петербургу в 2017 году. Об этом в среду журналистам рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, передает корреспондент АБН.

В управлении города окажутся все предприятия, находящиеся на территории ОЭЗ. Всего их больше 40.

Мейксин отметил, что по итогам 2016 года выручка резидентов петербургской ОЭЗ составила 11,4 млрд рублей. Налогов они уплатили 2,4 млрд.

Напомним, в 2006 году в России создали АО «ОЭЗ», которое управляет особыми экономическими зонами. Владелец АО — государство. В разных регионах работает 30 ОЭЗ. В прошлом году в правительстве РФ подняли вопрос об их неэффективности. Часть ОЭЗ будут упразднены.