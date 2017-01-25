Панама приостановила расследование дела «панамского досье» Под сомнение встал вопрос о законности расследования

Панама приостановила расследование дела об офшорах. Об этом передает France-Presse в среду.

Генпрокурор Панамы Кениа Порселл заявила, что основой решения стал вопрос о законности расследования. Власти Панамы приостановили дело об офшорных схемах утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca. Будет ли возобновлена работа по «панамскому архиву» решит Верховный Суд Панамы.

Напомним, в 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал сведения об офшорных компаниях, через которые неоднократно переводили денежные ресурсы политики, бизнесмены, знаменитости. На официальном сайте консорциума выложены более 11 млн документов, получившие название «Панамское досье». Известно, что их подлинность не подтверждена.