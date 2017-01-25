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25.01.17 / 20:27 Новости / Россия и мир

Парижская прокуратура начала проверку по делу жены Франсуа Фийона

Речь идет о ее работе в Нацсобрании Франции

Флаг-ФранцииПрокуратура Парижа начала следственную проверку по делу о работе жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопы. Об этом сообщает Le Canard Enchaîné в среду.

Речь идет о работе Пенелопы Фийон в качестве парламентского ассистента мужа. При этом сама Фийон отрицает, что работала в Нацсобрании.

Ранее СМИ сообщали, что Пенелопа Фийон с 1998 по 2012 год числилась парламентским ассистентом своего супруга в Национальном собрании Франции. Кроме того, она работала в редакции издания «Жизнь двух миров», которое принадлежит Марку Ладрейту де Лашаррьер — другу Франсуа Фийона. Без учета налоговых вычетов, Пенелопа Фийон заработала за это время 500 тыс. евро.

По материалам: lecanardenchaine.fr
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