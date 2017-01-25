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25.01.17 / 14:21 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге протестировали электробус

Он проехал 4,2 тыс. км за два месяца

Петербург электробус

Фото: Drom.ru

В Петербурге прошли первые испытания электробуса. Об этом в среду сообщил «Пассажиравтотранс».

Электробус тестировался в течение двух месяцев. За это время он проехал 4,2 тыс. км на маршруте №9 «Автобусная улица – площадь Мужества». Пассажиропоток составил 16 тыс. человек.

Один из недостатков, которые отметил «Пассажиравтотранс», — 76 км запаса хода при полной зарядке электробуса. Компания также отметила, что стоимость автобусов с электродвигателями превышает цену дизельных машин почти в два раза, что увеличивает амортизационные отчисления. В связи с этим положительный экономический эффект можно достичь за счет средств федерального бюджета, считает «Пассажиравтотранс».

В I квартале 2017 года в Петербург прибудет еще один электробус. Он будет двухсекционным и сможет вместить до 170 пассажиров.

Отметим, первый петербургский электробус рассчитан на 85 пассажиров. Его электробатареи расположены в отсеке, который отделен от салона. У него низкий пол, благодаря которому транспортное средство приспособлено для перевозки маломобильных категорий граждан. Ранее электробус тестировали в Москве.

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