В Петербурге протестировали электробус Он проехал 4,2 тыс. км за два месяца

В Петербурге прошли первые испытания электробуса. Об этом в среду сообщил «Пассажиравтотранс».

Электробус тестировался в течение двух месяцев. За это время он проехал 4,2 тыс. км на маршруте №9 «Автобусная улица – площадь Мужества». Пассажиропоток составил 16 тыс. человек.

Один из недостатков, которые отметил «Пассажиравтотранс», — 76 км запаса хода при полной зарядке электробуса. Компания также отметила, что стоимость автобусов с электродвигателями превышает цену дизельных машин почти в два раза, что увеличивает амортизационные отчисления. В связи с этим положительный экономический эффект можно достичь за счет средств федерального бюджета, считает «Пассажиравтотранс».

В I квартале 2017 года в Петербург прибудет еще один электробус. Он будет двухсекционным и сможет вместить до 170 пассажиров.

Отметим, первый петербургский электробус рассчитан на 85 пассажиров. Его электробатареи расположены в отсеке, который отделен от салона. У него низкий пол, благодаря которому транспортное средство приспособлено для перевозки маломобильных категорий граждан. Ранее электробус тестировали в Москве.