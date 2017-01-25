Все новости

25.01.17 / 01:54 Новости / Политика / Россия и мир

Петр Порошенко не ответил на вопрос российского журналиста

Инцидент случился в финляндском парламенте

Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко отказался дать интервью российскому СМИ. Об этом передает «Интерфакс» в среду.

Порошенко пребывает с официальным визитом в Хельсинки. В ходе посещения финляндского парламента (Эдускунт) президент Украины заявил, что не намерен давать интервью российским журналистам до тех пор, пока «Россия ведет оккупацию украинских территорий». Также Порошенко добавил, «перестаньте убивать украинцев и освободите территорию». Представителем какого СМИ были сказаны эти слова не известно.

Напомним, власти Украины предъявляли обвинения России во вмешательстве в конфликт в Донбасе. Руководство России, в свою очередь, сообщало о непричастности к происходящему на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва подчеркивала, что хочет преодоления экономического и политического кризиса на территории Украины.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016