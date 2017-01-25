Петр Порошенко не ответил на вопрос российского журналиста Инцидент случился в финляндском парламенте

Президент Украины Петр Порошенко отказался дать интервью российскому СМИ. Об этом передает «Интерфакс» в среду.

Порошенко пребывает с официальным визитом в Хельсинки. В ходе посещения финляндского парламента (Эдускунт) президент Украины заявил, что не намерен давать интервью российским журналистам до тех пор, пока «Россия ведет оккупацию украинских территорий». Также Порошенко добавил, «перестаньте убивать украинцев и освободите территорию». Представителем какого СМИ были сказаны эти слова не известно.

Напомним, власти Украины предъявляли обвинения России во вмешательстве в конфликт в Донбасе. Руководство России, в свою очередь, сообщало о непричастности к происходящему на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва подчеркивала, что хочет преодоления экономического и политического кризиса на территории Украины.