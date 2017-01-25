Продажи кроссовера Peugeot 3008 в России начнутся 1 мая Автомобиль был впервые представлен на Парижском автосалоне

Продажи нового кроссовера Peugeot 3008 в России начнутся 1 мая. Об этом сообщили в среду в компании.

Автомобиль оснащен системами Advanced Grip Control и Hill Assist Descent Control, которые обеспечивают внедорожные возможности кроссовера. Все двигатели для PEUGEOT 3008 на российском рынке соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора PEUGEOT 3008 составляет 1.6 л, а мощность – 150 л.с.

Peugeot 3008 был предлставлен на Парижском автосалоне. По итогам краш-тестов от независимой европейской программы оценки автомобилей Euro NCAP, автомобиль получил высший балл по безопасности.