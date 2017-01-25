Депутаты Петербурга поправили закон о предоставлении объектов недвижимости инвесторам Добавили основание снизить плату для инвесторов

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга поддержали поправки в закон о порядке предоставления объектов недвижимости под реконструкцию и строительство. Соответствующий губернаторский документ в среду поддержали 38 парламентариев, передает корреспондент АБН.

Как пояснил представитель губернатора в ЗС Юрий Шестериков, поправки уточняют ряд правил предоставления объектов. В частности, речь идет о требованиях, которым должны соответствовать объекты коммунально-бытового назначения, планируемые к размещению на земельном участке. Также поправки исключают один из критериев отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам. Это связано с дублированием законодательства.

Также законопроект дает Смольному право уменьшить платы при заключении соглашений о застройке земельных участков. Как сообщил зампред комитета по инвестициям Алексей Силкин, в настоящее время можно снизить плату только за заключение соглашение о реконструкции и приспособлении для современного использования. Новый вариант закона позволит снизить сборы и за заключение соглашений о застройке земельного участка. По словам Шестерикова, это важно для стимулирования инвестиционного климата.

Добавим, оппозиционные депутаты высказали опасение, что новые нормы позволят снизить до нуля сборы с инвестором за использование городской недвижимости. Об этом, в частности, говорили лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева и лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Отметим, в минувшем году Смольный заключил 83 соглашения об использовании объектов недвижимости целевым финансированием. Примерно по 40 из них было принято решение снизить плату. Большей частью это объекты коммунально-бытового назначения, культурные учреждения, объекты сферы здравоохранения.