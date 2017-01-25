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25.01.17 / 13:34 Новости / Россия и мир / Финансы

Прибыль банков РФ в 2016 году выросла почти в пять раз год к году

До 930 млрд рублей

прибыль банковПрибыль банков РФ в 2016 году выросла почти в пять раз год к году. Об этом в среду объявили в ЦБ.

Совокупная прибыль российских кредитно-финансовых организаций составила 930 млрд рублей. Активы банков увеличились на 1,9%.

Также в прошлом году российские банки нарастили выдачу кредитов: юрлицам выдали на 9,5% больше, физлицам — на 1,1%. Сократился объем задолженности: по корпоративному портфелю на 8,9%, по розничному на 0,7%.

Напомним, в прошлом году российские банки выручили только 192 млрд рублей. Тогда прибыль упала год к году втрое. В 2014 году прибыль банков составила 589 млрд рублей.

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