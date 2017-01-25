Все новости

25.01.17 / 17:19 Новости / Петербург и Ленобласть

Индекс настроений петербургской промышленности в декабре достиг 51,4%

Увеличился на 0,2 процентных пункта

промышленность петербургаИндекс настроений петербургской промышленности в декабре вырос до 51,4%. Об этом в среду сообщил комитет по промышленной политике и инновациям.

Ранее в ноябре индекс составлял 51,2%. Большинство предприятий (92%) оценивают экономическую ситуацию в организации положительно. Ее улучшение за последний месяц заметили 9% руководителей.

Отметим, в прошлом году промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9%. Наибольший рост зафиксирован в пищевой промышленности – 22,3%. Увеличился также выпуск резиновых и пластмассовых изделий (18,8%), а также неметаллических минеральных продуктов (11,8%). Снижение произошло в машиностроении (11,7%), в швейном и текстильном (6,9%), а также автомобильном производстве (6%).

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016