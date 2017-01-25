Индекс настроений петербургской промышленности в декабре достиг 51,4% Увеличился на 0,2 процентных пункта

Индекс настроений петербургской промышленности в декабре вырос до 51,4%. Об этом в среду сообщил комитет по промышленной политике и инновациям.

Ранее в ноябре индекс составлял 51,2%. Большинство предприятий (92%) оценивают экономическую ситуацию в организации положительно. Ее улучшение за последний месяц заметили 9% руководителей.

Отметим, в прошлом году промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9%. Наибольший рост зафиксирован в пищевой промышленности – 22,3%. Увеличился также выпуск резиновых и пластмассовых изделий (18,8%), а также неметаллических минеральных продуктов (11,8%). Снижение произошло в машиностроении (11,7%), в швейном и текстильном (6,9%), а также автомобильном производстве (6%).