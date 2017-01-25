Путин встретился с покупателями доли в «Роснефти» По словам президента, стоимость компании после приватизации выросла на 18%

Президент России встретился с представителями Суверенного фонда Катара и компании Glencore, купившей акции «Роснефти». Встреча прошла в Москве в среду.

Владимир путин поздравил инвестором с закрытием сделки и выразил уверенность в том, что их бизнес в России будет развиваться. Он также заявил, что стоимость «Роснефти» после приватизации выросла на 18%. «Так что вы уже заработали», — добавил президент.

По словам Путина, Суверенный фонд Катара займется добычей углеводородов на территории России. Glencore, в свою очередь, получит долгосрочный контракт по поставкам российской нефти на мировой рынок.

Напомним, консорциум инвесторов в декабре прошлого года купил 19,5% акций «Роснефти». Сумма сделки составила 10,5 млрд евро. Около половины финансирования обеспечил итальянский банк Intesa Sanpaolo. Средства от приватизации компании поступили в федеральный бюджет.