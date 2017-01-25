В Петербурге до конца года появится пять велодорожек Три в исторической части города и две на севере

В Петербурге до конца 2017 года появится пять велодорожек. Об этом в среду сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Маршруты определили по результатам исследований улично-дорожной сети, которые в 2014 году выполнил КРТИ. Три дорожки появятся в Петроградском и Центральном районе, еще две – на севере Петербурга.

Одна велодорожка на Петроградской набережной пройдет от Песочной набережной до улицы Академика Павлова, вторая – от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки. В центре – по набережной Фонтанки от Невы до Гороховой улицы по обеим сторонам.

Одна из велодорожек на севере Петербурга пройдет от Гражданского проспекта до Пироговской набережной. Вторая – по проспекту Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели.

Отметим, бюджет Петербурга предусматривает 130,4 млн рублей на проектирование и строительство четырех велодорожек в текущем году. Еще 4,5 млн рублей предусмотрены на велодорожку на Фонтанке в рамках проекта «Твой бюджет». Предполагается, что к началу летнего сезона пройдут проектно-изыскательские работы, после чего начнется устройство улично-дорожной сети.