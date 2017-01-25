Роскосмос проверит двигатели «Протон-М» Отозвать решили все двигатели второй и третьей ступени ракеты

Роскосмос проверит все выпущенные за последние несколько лет двигатели для «Протонов», включая те, что находятся на Байконуре. Об этом сообщила «Коммерсантъ» в среду со ссылкой на топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

Как указывает издание, двигатели, выпущенные на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), будут подвергнуты тщательной проверке. Кроме того, обнаружением технических неполадок займется научно-производственное объединение «Энергомаш». График возврата всех ступеней ракеты подпишут до конца недели.

Отметим, при проведении испытаний второй ступени ракеты-носителя обнаружилась неполадка в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства ВМЗ. В результате расследования причин инцидента специалисты пришли к выводу, что при сборке двигателей использовались непрочные компоненты, в частности, менее жаростойкие материалы. В настоящее время ФСБ, Генпрокуратура и СКР выясняют, почему вовремя не заменили неликвидный материал.

Напомним, «Протон-М» — одноразовая ракета-носитель тяжелого класса. Способна выводить на космическую орбиту Земли грузы до 3,3 тонн, а также автоматические космические аппараты не только на земную орбиту, но и открытое в комическое пространство. Разработана в период с 1961 по 1967 года в ГКНПЦ им. М. В. Хрущева.