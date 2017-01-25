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25.01.17 / 16:56 Новости / Россия и мир

Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 5,9% в 2016 году

Денежные доходы в среднем на душу населения выросли на 1%

реальные доходы россиян

Фото: ullica.ru

Реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 5,9% в прошлом году. Это следует из оперативного доклада Росстата, опубликованного в среду.

Денежные доходы в среднем на душу выросли в годовом выражении на 1% . Показатель составил 30,7 тыс. рублей. Кроме этого, среднемесячная начисленная номинальная зарплата превысила 36,7 тыс. рублей (рост на 0,6% год к году).

Отметим, реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 5,6% в ноябре 2016 года. При этом средние доходы на душу населения выросли в ноябре в годовом выражении на 0,3%. Они составили 30,8 тыс. рублей.

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