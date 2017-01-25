Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 5,9% в 2016 году

Реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 5,9% в прошлом году. Это следует из оперативного доклада Росстата, опубликованного в среду.
Денежные доходы в среднем на душу выросли в годовом выражении на 1% . Показатель составил 30,7 тыс. рублей. Кроме этого, среднемесячная начисленная номинальная зарплата превысила 36,7 тыс. рублей (рост на 0,6% год к году).
Отметим, реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 5,6% в ноябре 2016 года. При этом средние доходы на душу населения выросли в ноябре в годовом выражении на 0,3%. Они составили 30,8 тыс. рублей.