РЖД запустят «Романтический рейс» из Петербурга в Москву С концертной программой и памятными сувенирами

«Российские железные дороги» запустят «Романтический рейс» из Петербурга в Москву. Компания сообщила об этом в среду.

Поезд выедет из Петербурга 13 февраля в 23:30. В его вагоне-ресторане будет организована музыкальная программа. Перед отправлением состав тематически украсят, а его пассажиры получат тематические сувениры.

Отметим, в феврале РЖД также увеличат количество рейсов. В период с 19 по 27 февраля будут курсировать поезда по 59 дополнительным маршрутам. Они будут ездить по наиболее востребованным направлениям России. В частности, запустят дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой.