«Роскосмос» решил проверить двигатели «Протонов» из-за драгоценного припоя Не соответствует документации

«Роскосмос» решил проверить двигатели «Протона-М» из-за содержания драгмета в припое. Об этом в госкорпорации рассказали в среду.

Припой не соответствует документации, считают в компании. В декабре 2016 года «Роскосмос» проведел испытания двигателя второй ступени «Протона-М». К работе двигателя замечаний не было.

Позже эксперты «Роскосмоса» провели детальный анализ. Он выявил применение припоя, несоответствующего конструкторской документации, более дорогостоящий, также он содержал драгоценный металл.

Напомним, ранее руководство «Роскосмоса» отозвало двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Все их произвели на Воронежском механическом заводе. Двигатели проверяет НПО «Энергомаш». Из-за этого пуски с Байконура отложат на несколько месяцев. Ориентировочно первый пройдет не раньше лета.