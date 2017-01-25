Россияне задолжали свыше 21 млрд рублей по штрафам ГИБДД Было возбуждено почти 24 млн дел

Россияне задолжали 23,3 млрд рублей по штрафам ГИБДД по итогам 11 месяцев прошлого года. Об этом в среду сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В прошлом году было возбуждено 23,8 млн дел о взыскании административных штрафов. При этом общая сумма задолженности автомобилистов за отчетный период и неуплаченных штрафов за 2015 год составила 27,6 млрд рублей.

Отметим, по мнению экспертов, количество неплательщиков связано с развитием систем видеофиксации нарушений и общим увеличением автопарка в РФ. В конце прошлого года в Москве расширили на 206 улиц зону платной парковки. Расширение затронуло 4% улиц Москвы. Также в столице увеличился парковочный тариф.