Россияне задолжали свыше 21 млрд рублей по штрафам ГИБДД

Россияне задолжали 23,3 млрд рублей по штрафам ГИБДД по итогам 11 месяцев прошлого года. Об этом в среду сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
В прошлом году было возбуждено 23,8 млн дел о взыскании административных штрафов. При этом общая сумма задолженности автомобилистов за отчетный период и неуплаченных штрафов за 2015 год составила 27,6 млрд рублей.
Отметим, по мнению экспертов, количество неплательщиков связано с развитием систем видеофиксации нарушений и общим увеличением автопарка в РФ. В конце прошлого года в Москве расширили на 206 улиц зону платной парковки. Расширение затронуло 4% улиц Москвы. Также в столице увеличился парковочный тариф.