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25.01.17 / 14:07 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: РЖД могут лишить маршрутов длиной свыше 1 тыс. км

В пользу авиаперевозок

ржд маршрутыПравительство может лишить РЖД маршрутов длиной свыше 1 тыс. км. Об этом в среду пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В правительстве обсуждают реформу пассажирских перевозок, рассказал источник «Ъ». При этом маршруты длиной свыше 1 тыс. км предлагают заменить на авиаперевозки. В РЖД не согласны с новой моделью и не уверены в необходимости реформ. Отметим, ими занимаются Минтранс и совет потребителей услуг РЖД, а также представители компании.

В 2017—2019 году предлагают модернизировать пассажирские составы и оптимизировать маршруты, а в 2020—2030 году привлечь инвестиции. Также стоит сохранить маршруты на расстояния свыше 1 тыс. км только для труднодоступных районов, а также «имиджевые» маршруты.

Отметим, в 2015 году РЖД перевезли 67% пассажиров. Доля авиаперевозок увеличивается, отмечают эксперты. К 2025 году РЖД по прогнозу нарастят перевозки на маршрутах до 1 тыс. км, а на маршрутах до 2 тыс. км вырастет объем перевозок самолетами.

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