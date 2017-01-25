«Сбербанк» прокомментировал иск к Грефу в США Назвали его «попыткой уйти от ответственности»

«Сбербанк» прокомментировал информацию об иске, который подали в американский суд на банк и председателя его правления Германа Грефа. В «Сбербанке» назвали его «попыткой уйти от ответственности».

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», — отметили в банке.

Напомним, в среду «Ведомости» написали, что PPF Management из штата Делавэр подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка. Ответчиками выступают «Сбербанк», Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его генеральный директор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков. Истец обвинил их в рейдейрском захвате предприятия по добыче щебня «Павловскгранит». Предприятие взяло кредит в «Сбербанке» и не смогло погасить долги.