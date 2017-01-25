Сбербанк и Tele2 до конца года запустят виртуального оператора связи по всей РФ В ближайшие несколько недель

Сбербанк и сотовый оператор Tele2 запустят виртуального оператора связи до конца 2017 года во всех регионах России. Об этом в среду рассказал гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Первые запуски пройдут в ближайшие несколько недель. При этом в конце декабря глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оператор уже запущен и сэкономил компании 25 млн рублей.

Отметим, виртуальные операторы связи предлагают услуги под отдельным брендом. Но для этого им нужна инфраструктура уже существующего оператора. Таким образом компании избегают капиталовложений в структуру собственной сети. Договор о создании подобного оператор Сбербанк и Tele2 подписали в октябре.