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25.01.17 / 17:28 Новости / Россия и мир

Сбербанк и Tele2 до конца года запустят виртуального оператора связи по всей РФ

В ближайшие несколько недель

сбербанк tele2Сбербанк и сотовый оператор Tele2 запустят виртуального оператора связи до конца 2017 года во всех регионах России. Об этом в среду рассказал гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Первые запуски пройдут в ближайшие несколько недель. При этом в конце декабря глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оператор уже запущен и сэкономил компании 25 млн рублей.

Отметим, виртуальные операторы связи предлагают услуги под отдельным брендом. Но для этого им нужна инфраструктура уже существующего оператора. Таким образом компании избегают капиталовложений в структуру собственной сети. Договор о создании подобного оператор Сбербанк и Tele2 подписали в октябре.

По материалам: tass.ru
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