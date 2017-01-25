Сечин прокомментировал историю с мигалками Утверждает, что пользуется ими законно

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин ответил на вопрос, почему он ездит на машине со спецсигналом вопреки поручению президента России Владимира Путина. Сечин пообщался с «Дождем» в среду.

На вопрос журналиста глава «Роснефти» заявил, что пользуется мигалками на законных основаниях. Однако назвать их отказался.

Напомним, неделю назад «Дождю» сообщили источники, что Сечин продолжает пользоваться мигалками. Однако журналисты не смогли обнаружить какую-либо статью закона, которая разрешала бы главе госкомпании пользоваться спецсигналом. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на вопрос «Дождя» ответил сообщением «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении». Позже он указал, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, что позволяет ему использовать спецсигнал.