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25.01.17 / 17:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Сертолово построят новую детскую больницу

А также онкологический центр в поселке Кузьмоловский

сертолово больница

Фото: narvahaigla.ee

В Сертолово начнется строительство детской больницы. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

Также в поселке Кузьмоловский возведут онкологический центр. На строительные работы выделят около 12 млрд рублей. Дрозденко сообщил, что будет лично курировать процесс реализации проектов.

Отметим, в настоящий момент в Сертолово нет детской больницы. В городе работает одна больница. Также жители могут обратиться в детскую поликлинику.

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