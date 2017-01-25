В Сертолово построят новую детскую больницу А также онкологический центр в поселке Кузьмоловский

В Сертолово начнется строительство детской больницы. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

Также в поселке Кузьмоловский возведут онкологический центр. На строительные работы выделят около 12 млрд рублей. Дрозденко сообщил, что будет лично курировать процесс реализации проектов.

Отметим, в настоящий момент в Сертолово нет детской больницы. В городе работает одна больница. Также жители могут обратиться в детскую поликлинику.