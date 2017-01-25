Северо-Западный центр ВТБ кредитовал «Лестехснаб плюс» на 374 млн рублей В форме невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий

Северо-Западный региональный центр (СЗРЦ) ВТБ кредитовал кировскую компанию «Лестехснаб плюс» на 374 млн рублей. Финансовая организация сообщила об этом в среду.

Средства предоставлены в форме невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий. Их срок составляет пять лет и один год соответственно. Компания намерена вложить деньги в модернизацию деревообрабатывающего производства в Кирове, а также пополнить оборотные средства компании.

Отметим, Северо-Западный региональный центр ВТБ создан на базе Головного офиса ВТБ Северо-Запад. Он отвечает за развитие бизнеса ВТБ в Петербурге, Карелии, Ленинградской, Псковской, Кировской и ряде других областей.