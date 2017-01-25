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25.01.17 / 12:15 Новости / Общество / Россия и мир

«Шоколадница» откроет сеть придорожных кафе

Первый ресторан откроется в конце января

Шоколадница откроетКомпания «Шоколадница» планирует построить сеть придорожных кафе. Об этом в компании рассказали в среду

Как стало известно «Ведомостям», первое кафе откроется в конце января. Всего в течение трех лет компания планирует запустить более десятка кафе.

Известно, что заведения будут развиваться в двух форматах. Кафе первого типа получат название Mgrillcafe, где будут зоны для детей, душевые комнаты и кофе-бар. Заведения второго типа – Mcafe – будут включать в себя мини-маркет и сервисные комнаты.

Кафе будут отличаться в том числе размером среднего чека и общей площади. Чек в Mgrillcafe будет составлять около 350 рублей, в Mcafe – 300 рублей.

Источники издания уточняют, что открытие каждого Mgrillcafe компании придется вложить до 115 млн рублей. Mcafe обойдется компании в сумму до 18,5 млн рублей.

По материалам: vedomosti.ru
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