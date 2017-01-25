ЗакС Петербурга поддержал норму о «слежке за чиновниками в соцсетях» Но как именно будут за ними следить - неизвестно

Законодательное Собрание Петербурга поддержало в первом чтении законопроект об отчетности чиновников за действия в интернете, в том числе — в социальных сетях. Соответствующий документ в среду подержали 38 народных избранников, передает корреспондент АБН.

Как пояснил депутат-«единоросс» Денис Четырбок, документ необходимо принять, так как отчет о работе в Сети гражданских и муниципальных служащих уже узаконен федеральным законодателем. При этом как именно должны отчитываться гражданские служащие пока неизвестно.

«В соответствии с Законодательством, такой порядок должен быть установлен правительством. Пока этого нет, но до 1 апреля еще есть время <…> Есть также разъяснения Минтруда о том, что отчеты должны будут предоставляться в свободной форме. Хотя некоторая их форма и будет утверждена нормативным актом», — отметил он.

У оппозиционных парламентариев вызвало вопросы то, как будет работать закон. «Как отнесется аттестационная комиссия к тому, что мой помощник напишет в социальной сети «Вице-спикер Госдумы Петр Толстой – антисемитская сволочь»»? – спросил Максим Резник. Четырбок не стал отвечать на этот вопрос по существу. «Единоросс» отметил, что он не является членом аттестационной комиссии.

Резник призвал не принимать документ. Он считает, что законопроект станет в один ряд с другими запретительными мерами. «Давайте вообще примем закон запретить умным думать, чтобы не оскорблять чувства тупых. Можно как раз к 1 апреля такой закон принять. И глупых людей в нашем зале нет. Все понимают, что применение будет избирательным», — сказал депутат. Он уверен, что одно дело, если законодательство нарушает Петр Толстой, другое — Алексей Навальный.

Коллегу Резника Сергея Трохманенко интересовала борьба с фейковыми аккаунтами госслужащих. Как уверил его Четырбок, комиссия будет руководствоваться тем перечнем страниц в соцсетях, которые предоставит сам чиновник. В то же время, предусмотрена и ответственность за предоставление неверных сведений в декларации.

Депутат Борис Вишневский окрестил законопроект «слежкой за чиновниками в социальных сетях» и поставил под сомнение его целесообразность. Новую норму «яблочник» сравнил с «большим братом» Оруэлла. «И я соглашусь с Максимом Резником, что если бы кто-то из оппозиции позволит бы себе то, что позволил депутат с пониженной социальной ответственностью из Госдумы, тут уже был бы Следственный комитет <...> А так — тишь да гладь», — сказал депутат.

В свою очередь Четырбок объяснил, что закон нужно принять «для порядка». Он пояснил, что речь не «идет о мониторинге активности» в социальных сетях. Проверять, по его словам, будут только то, что предоставим сам чиновник. Никакого отдельного штата для проверки открывать в госучреждениях не будет, заверил Четырбок. «Никакого расширения штата, только порядок и большая правовая определенность», — сказал «единоросс».

Он не согласился с тем, что закон неконституционен. «Это действующий федеральный закон. Он не был оспорен в Конституционном суде», — напомнил парламентарий. «Закон есть закон, Борис Лазаревич», — завершил свою речь Четырбок.

Добавим, в своем выступлении все трое представителя «Партии роста» (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко) упоминали скандал с высказыванием вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он сказал, что против передачи Исаакиевского собора выступают потомки тех, кто вышел «из-за черты оседлости». Эта фраза политика была расценена как антисемитское высказывание. Сам Толстой такие обвинения отверг.