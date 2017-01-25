В КГИОП направили запрос о незаконно снесенных исторических зданиях в центре Петербурга Вместо которых хотят построить жилой дом

В Комитет по градостроительству и охране памятников активисты направили запрос о незаконно снесенных исторических зданиях в квартале между 2-ой и 3-ей Советскими улицами. Об этом АБН в среду сообщил автор запроса, активист Ярослав Костров.

По данным Кострова, снесенные летом здания были историческими. Уничтожать их было нельзя. Такой вывод активист сделал, основываясь на данных городского архива.

«Найденные мной документы являются более чем убедительными. Снесенные здания были историческими, они фигурируют на планах 1906 года и 1910 года», — пояснил Костров. В ближайшее время градозащитники займутся подготовкой архивной справки и заверением копий документов с печатями архива. Затем попросят правоохранительные органы дать правовую оценку сносу зданий.

Отметим, ранее управление строительного надзора со ссылкой на кадастровые паспорта зданий заявляло, что они не являются историческими. Дома снес холдинг RBI, который их до этого приобрел. На этом месте компании планируют построить ЖК ArtStudio — девятиэтажное здание на 259 квартир.