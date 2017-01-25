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25.01.17 / 15:51 Новости / Россия и мир

На отлов и содержание безнадзорных собак в Серове потратят 2,47 млн рублей

Собак передадут хозяевам

Фото АБН

Фото АБН

На отлов и содержание безнадзорных собак в Серовском городском округе потратят 2,369 млн рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет отловить, перевезти, содержать и найти хозяев 331 собаки. В случае необходимости, исполнитель должен будет усыпить безнадзорных собак и уничтожить трупы животных. Эвтаназия производится в случае, если у собаки есть признаки заболеваний, общих для человека и животных, а также в случае, если животное агрессивно и его поведение представляет опасность. Каждую отловленную собаку исполнитель должен будет зарегистрировать и завести карточку учета животного.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 февраля. Торги планируется провести 6 февраля. Передать собак  хозяевам исполнитель должен будет в течение 21 дня с даты вылова.

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