Собянин попросил убрать московские госзакупки с официального портала Из-за сбоев

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил у правительства России убрать столичные госзакупки с официального портала. Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Собянина Медведеву.

Собянин ссылается на технические сбои в системе. По его словам, так уже сорвалось несколько значимых контрактов. В правительстве на эту просьбу пока не ответили.

Отметим, единая платформа госзакупок позволяет отслеживать прозрачность госзаказов. Ранее издание «Медуза» опубликовало расследование о новогодних украшениях Москвы. В частности, стоимость одной единицы декораций для Тверской улицы по документам закупки составила более 2 млн рублей. При этом закупочная цена, как утверждает издание, составляет около 500 тыс. рублей. При этом гирлянды появились на улицах на несколько дней раньше, чем были подведены итоги госзакупки.