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25.01.17 / 12:10 Новости / Россия и мир / Финансы

Собянин попросил убрать московские госзакупки с официального портала

Из-за сбоев

собянин госзакупки

Коллаж АБН

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил у правительства России убрать столичные госзакупки с официального портала. Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Собянина Медведеву.

Собянин ссылается на технические сбои в системе. По его словам, так уже сорвалось несколько значимых контрактов. В правительстве на эту просьбу пока не ответили.

Отметим, единая платформа госзакупок позволяет отслеживать прозрачность госзаказов. Ранее издание «Медуза» опубликовало расследование о новогодних украшениях Москвы. В частности, стоимость одной единицы декораций для Тверской улицы по документам закупки составила более 2 млн рублей. При этом закупочная цена, как утверждает издание, составляет около 500 тыс. рублей. При этом гирлянды появились на улицах на несколько дней раньше, чем были подведены итоги госзакупки.

По материалам: republic.ru
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