«Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи Оператор предоставил доступ в интернет на скорости 300 Мбит/с

«Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи. Об этом сообщили в компании в среду.

«МегаФон» предоставил заказчику фиксированный интернет-доступ на скорости 300 Мбит/с и 40 городских номеров для обслуживания пятизвездочного комплекса «Сочи Казино и Курорт». Кроме того, оператор предоставил 200 корпоративных мобильных номеров для деловых коммуникаций персонала».

«Сочи Казино и Курорт» — пятизвездочный комплекс, площади которого составляет более 30 тыс. кв. м. На его территории расположены казино, два авторских ресторана, бары, конференц-зал, собственный кабаре-театр и торговые галереи. Общая вместимость казино – до 2 тыс. человек единовременно. Гранд-открытие комплекса состоялось в начале января этого года. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей.