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25.01.17 / 23:29 Новости / Политика / Россия и мир

Россия предложила Сирии создать курдскую автономию

А также дать больше полномочий парламенту

Российская делегация на межсирийских переговорах в Астане предложила Сирии создать курдскую автономию в составе унитарного государства. Это предложение содержится в проекте Конституции страны, которую подготовили российские специалисты, сообщает в среду «Интерфакс». 

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», — пояснил агентству собеседник, знакомый с текстом проекта. Также в нем предлагается отменить шариат как источник права в республике.

В проекте предлагается избирать президента раз в семь лет без права перевыборов. Кроме того, в документе содержится предложение по изменению структуры парламента. «В конституции отменяется однопалатный парламент, заменяется двухпалатным парламентом: нижняя палата — Народная ассамблея, верхняя — Ассамблея регионов», — рассказал источник.

Напомним, накануне спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что подготовленный российскими специалистами проект конституции был передал представителям сирийской оппозиции. В переговорах приняли участие представители более десяти вооруженных групп, сирийского правительства, стран — гарантов перемирия (России, Турции и Ирана), а также спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол. Крол приехал на встречу в качестве наблюдателя.

По материалам: interfax.ru
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