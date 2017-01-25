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25.01.17 / 13:09 Новости / Общество / Россия и мир

В Беларуси заблокируют ресурс «Спутник и погром»

Из-за экстремистских материалов

спутник погромВ Беларуси ограничат доступ к сайту «Спутник и погром». Об этом в министерстве информации Беларуси сообщили накануне.

Доступ к ресурсу ограничат из-за экстремистских материалов, размещенных на сайте. Основанием для блокировки послужило решение суда Центрального района Минска.

В сообщении министерства сообщается, что информация, опубликованная на сайте, содержит информацию, направленную на разжигание национальной вражды и насильственное изменение конституционного строя Беларуси. В настоящее время сайт еще доступен на территории страны.

Сетевой журнал «Спутник и погром» начал работу в 2012 году. Приказ о его блокировке был издан 23 января.

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