Все новости

25.01.17 / 19:15 Новости / Россия и мир

SsangYong начал продажи моделей Tivoli и Tivoli XLV в России

Стоимость автомобиля - от 999 тыс. рублей

SsangYong Tivoli XLV На российском рынке стартовали продажи автомобилей SsangYong моделей Tivoli и Tivoli XLV. Об этом сообщили в «ДЦ СанЙонг» в среду.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой с сенсорным дисплеем 7 дюймов. На российском рынке обе модели кроссовера  — стандартная и удлиненная (XLV) —  представлены с 1.6-литровым 128-сильным бензиновым двигателем eXGI. Цена на новую модель SsangYong Tivoli стартует с отметки 999 тыс. рублей.

Напомним, SsangYong приостановил экспорт автомобилей в Россию в прошлом году. Это произошло из-за падения рубля и снизившегося спроса на машины производителя. В ноябре экспорт был возобновлен.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016