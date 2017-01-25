SsangYong начал продажи моделей Tivoli и Tivoli XLV в России Стоимость автомобиля - от 999 тыс. рублей

На российском рынке стартовали продажи автомобилей SsangYong моделей Tivoli и Tivoli XLV. Об этом сообщили в «ДЦ СанЙонг» в среду.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой с сенсорным дисплеем 7 дюймов. На российском рынке обе модели кроссовера — стандартная и удлиненная (XLV) — представлены с 1.6-литровым 128-сильным бензиновым двигателем eXGI. Цена на новую модель SsangYong Tivoli стартует с отметки 999 тыс. рублей.

Напомним, SsangYong приостановил экспорт автомобилей в Россию в прошлом году. Это произошло из-за падения рубля и снизившегося спроса на машины производителя. В ноябре экспорт был возобновлен.