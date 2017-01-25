Суд признал ювелирную компанию «Яшма» банкротом И открыл конкурсное производство

Московский арбитражный суд признал ювелирную торгово-производственную компанию «Яшма» банкротом. Такое решение суд принял в среду.

Арбитраж отклонил ходатайство Сбербанка, который просил отложить рассмотрение дела по существу. Суд открыл в «Яшме» конкурсное производство.

Добавим, в список кредиторов «Яшмы» входит Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк» и ряд других банков. В мае прошлого года суд ввел в компании процедуру наблюдения.

Отметим, в декабре Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Их подозревают в уклонении налогов на сумму в 7 млрд рублей.