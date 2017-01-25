На развитие сельских территорий в Свердловской области выделят около 85 млн рублей Из них 51,4 млн рублей пойдут на улучшение жилищных условий жителей сельских территорий

Правительство выделит на развитие сельских территорий в Свердловской области почти 85 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона в среду.

Свердловской области в 2017 году будет предоставлена федеральная субсидия в размере 51,4 млн рублей на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Около 19 миллионов рублей будут предоставлены Среднему Уралу для развития газификации в сельских населенных пунктах. Еще 183 тыс. рублей будут выделены на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Субсидии предусмотрены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». Она входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынком сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.