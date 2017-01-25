Правообладатель «Свинки Пеппы» подал 200 исков к российским компаниям Из-за контрафактной продукции

Британская Entertainment One UK, которой принадлежат права на товарный знак «Свинка Пеппа», подала более 200 исков к российским компаниям и предпринимателям. Об этом сообщила фирма Semenov & Pevzner, представляющая британскую организацию в судах.

Entertainment One UK пожаловалась на компании за незаконную продажу игрушек с изображением «Свинки Пеппы», передает «Коммерсантъ». В Semenov & Pevzner отметили, что Россия – один из мировых лидеров по числу контрафактной продукции такого рода.

В мая прошлого года в России зарегистрировали 143 иска от Entertainment One UK. Чаше всего компания требует 20-50 тыс. рублей за нарушение прав на товарные знаки.

Отметим, «Свинка Пеппа» выходит с 2004 года, дата выхода финальной серии – 29 января 2016 года. Это пятиминутные мультфильмы для детей.

«Свинка Пеппа» транслировалась более чем в 180 странах. Мультфильм переведен на 40 языков.