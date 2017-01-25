Тариф «Платона» могут повысить вдвое — СМИ В апреле

Тариф «Платона» могут увеличить в два раза. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и участника инфраструктурного рынка.

Стоимость проезда для грузовиков 12-тонников могут повысить в апреле до 3,06 рублей за километр. Согласно первоначальным планам, стоимость должны были повысить в феврале с 1,53 рубля до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 руб. Однако по словам источников газеты, в настоящий момент идут обсуждения роста цен 1 и 15 апреля.

Отметим, сумма сборов по итогам 2017 года должна остаться без изменений — 20 млрд рублей. Систему «Платон» ввели в ноябре 2015 году.

Напомним, в начале января СМИ узнали о намерениях Минтранса ужесточить наказание за неуплату проезда. По информации «Коммерсанта», министерство подготовило соответствующие поправки к КоАП.