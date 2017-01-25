В Татарстане на авиазаводе предотвратили теракт Спецлужбы задержали группу подозреваемых

В Татарстане предотвратили теракт на территории Казанского авиационного завода. Об этом в среду заявил глава МВД республики Артем Хохорин.

Хохорин сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали группу подозреваемых, которые готовили теракт. Возбуждено 13 уголовных дел.

Добавим, в прошлом году сотрудники правопорядка Татарстана завели 26 уголовных дел против лиц, которых подозревают в участии террористической деятельности в Сирии. Также на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Казани несколько участников признанного в России экстремистским объединения «Таблиги Джамаат».