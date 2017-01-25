Tele2 отказался от политики «жесткого дискаунтера» «Мир изменился»

Оператор Tele2 отказался от политики «жесткого дискаунтера». Об этом в среду заявил гендиректор компании Сергей Эмдин.

Оператор презентовал новую стратегию. «Мир изменился. То, чем мы отличались раньше, уже устарело», — заявил Эмдин.

Также Tele2 намерен выйти из состава «большой четверки». Оператор запустит новую рекламную кампанию, в которой сохранит прежние принципы «без звездочек и мелкого шрифта», но улучшит предложения цены и качества. Также Эмдин пообещал уйти от копирования предложений конкурентов. Кроме того, Tele2 больше не будет публиковать финансовые показатели.

Отметим, Tele2 работает в России с 2003 года. Компания работает в 65 регионах. Обслуживает почти 40 млн человек. В октябре 2016 года компания подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.