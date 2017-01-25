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25.01.17 / 16:34 Новости / Россия и мир

Tele2 отказался от политики «жесткого дискаунтера»

«Мир изменился»

Tele2 дискаунтерОператор Tele2 отказался от политики «жесткого дискаунтера». Об этом в среду заявил гендиректор компании Сергей Эмдин.

Оператор презентовал новую стратегию. «Мир изменился. То, чем мы отличались раньше, уже устарело», — заявил Эмдин.

Также Tele2 намерен выйти из состава «большой четверки». Оператор запустит новую рекламную кампанию, в которой сохранит прежние принципы «без звездочек и мелкого шрифта», но улучшит предложения цены и качества. Также Эмдин пообещал уйти от копирования предложений конкурентов. Кроме того, Tele2 больше не будет публиковать финансовые показатели.

Отметим, Tele2 работает в России с 2003 года. Компания работает в 65 регионах. Обслуживает почти 40 млн человек. В октябре 2016 года компания подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.

По материалам: rns.online
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