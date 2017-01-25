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25.01.17 / 16:52 Новости / Петербург и Ленобласть

«ТихвинХимМаш» начнет серийное производство цистерн для перевозки расплавленной серы

В I квартале 2017 года

ТихвинХимМаш«ТихвинХимМаш» начнет серийное производство цистерн для перевозки расплавленной серы. Об этом в среду сообщила «Объединенная вагонная компания» (ОВК), в которую входит предприятие.

Компания планирует запустить серийный выпуск в I квартале 2017 года. Вагон-цистерна модели 15-6913 имеет увеличенные объемы котла (44 кубометра), грузоподъемность (72 тонны), сообщила ОВК. Это обеспечит транспортировку дополнительных девяти тонн груза.

Отметим, завод «ТихвинХимМаш» работает с начала 2016 года. В него инвестировали более 5 млрд рублей. В декабре прошлого года предприятие по выпуску вагонов-цистерн вышло на плановую мощность.

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