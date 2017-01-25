Токийская биржа открылась ростом TOPIX - 1,528.51 , Nikkei - 19, 119.24

Токийская биржа в среду открылась в зеленой зоне. Индекс TOPIX составил 1,528.51. Nikkei — 19, 119.24.

Отметим, Nikkei – один из главных фондовых индексов Японии, в частности, Токийской биржи. Впервые индекс был опубликован 7 сентября 1950 года Токийской фондовой биржей — TSE Adjusted Stock Price Average. В настоящее время индекс Nikkei вычисляется как простое среднее арифметическое цен акций 225 активно торгуемых компаний на Токийской бирже. TOPIX – второй по значимости индекс японского фондового рынка. Впервые TOPIX был опубликован 1 июля 1969 года. Его вычисляют как средневзвешенное по рыночной капитализации акций компаний первой группы.