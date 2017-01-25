Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ — 2175,4 пункта, РТС — 1156,6 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в среду открылись разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился до 2175,4 пункта, а индекс РТС вырос до 1156,6 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что внешний фон на рынках складывается нейтральный. Нефть Brent торгуется чуть выше $55 за баррель. Согласно прогнозу аналитика, доллар США на бирже в Москве продолжит консолидироваться в диапазоне 59-60 руб./$.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом индексов. TOPIX прибавил 15,25 пункта до 1521,58 пункта, а JPX-Nikkei 400 увеличился на 140,0 пункта до 13635,86 пункта.