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25.01.17 / 10:03 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ — 2175,4 пункта, РТС — 1156,6 пункта

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской фондовой бирже  в среду открылись разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился до 2175,4  пункта, а индекс РТС вырос до 1156,6  пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что внешний фон на рынках складывается нейтральный. Нефть Brent торгуется чуть выше $55 за баррель. Согласно прогнозу аналитика, доллар США на бирже в Москве продолжит консолидироваться в диапазоне 59-60 руб./$.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом индексов. TOPIX прибавил 15,25 пункта до 1521,58 пункта, а JPX-Nikkei 400 увеличился на 140,0 пункта до 13635,86 пункта.

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