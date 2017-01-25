Трамп подписал указы об охране границы и высылке нелегальных иммигрантов В Белом доме пообещали построить "физический барьер" на границе

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. Об этом сообщает в среду Reuters.

В частности, подписана директива о возведении стены на границе США и Мексики. Также президент подписал указ о высылке нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов.

Напомним, ранее о содержании указов рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, президент намерен организовать массовую высылку иммигрантов «с криминальным прошлым». После того, как они выйдут из тюрем, их вернут на родину.

Спайсер заверил, что страны, из которых приняли нарушавшие закон мигранты, примут своих граждан обратно. В противном случае их гражданам могут прекратить выдавать визы.

В минувшую среду Трамп в интервью телеканалу ABC сообщил, что возведение стены на границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы. Политик заявил, что мексиканская сторона возместит США все расходы на строительство.