Трампа пока не приглашали на ПМЭФ Главным гостем форума станет премьер Индии

Президента США Дональда Трампа пока что не пригласили на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом в среду рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главным гостем форума будет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Список гостей форума пока составляют, отметил Песков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня 2017 года. Его перенесли на более ранний срок из-за проведения Кубка конфедераций.

Предыдущий форум проходил 16-18 июня. Форум проводит фонд «Росконгресс». XX форум впервые прошел на новой площадке в «Экспофоруме». Стоимость мероприятия составила около 2 млрд рублей.