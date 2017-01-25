Все новости

25.01.17 / 14:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Трампа пока не приглашали на ПМЭФ

Главным гостем форума станет премьер Индии

трамп пмэфПрезидента США Дональда Трампа пока что не пригласили на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом в среду рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главным гостем форума будет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Список гостей форума пока составляют, отметил Песков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня 2017 года. Его перенесли на более ранний срок из-за проведения Кубка конфедераций.

Предыдущий форум проходил 16-18 июня. Форум проводит фонд «Росконгресс». XX форум впервые прошел на новой площадке в «Экспофоруме». Стоимость мероприятия составила около 2 млрд рублей.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016