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25.01.17 / 14:30 Новости / Россия и мир

Трансмашхолдинг получил 140 млн рублей от внедрения производственной системы

Внедрение системы началось в 2009 году

Трансмашхолдинг логоЭффект от внедрения в Тарнсмашхолдинге производственной системы в 2016 году составил более 140 млн рублей. Об этом сообщили в компании в среду.

На сегодняшний день систему применяют на 12 предприятиях компании. В работе систему используют 99% персонала холдинга.

Трансмашхолдинг занимается выпуском вагонов метро, электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов, локомотивом, грузовых вагонов, дизель-электростанций, локомотивных, судовых и стационарных дизелей. Кроме того, предприятие выполняет ремонт подвижного состава. Трансмашхолдинг начал внедрять на своих предприятиях производственную систему в 2009 году.

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