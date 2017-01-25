Трансмашхолдинг получил 140 млн рублей от внедрения производственной системы Внедрение системы началось в 2009 году

Эффект от внедрения в Тарнсмашхолдинге производственной системы в 2016 году составил более 140 млн рублей. Об этом сообщили в компании в среду.

На сегодняшний день систему применяют на 12 предприятиях компании. В работе систему используют 99% персонала холдинга.

Трансмашхолдинг занимается выпуском вагонов метро, электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов, локомотивом, грузовых вагонов, дизель-электростанций, локомотивных, судовых и стационарных дизелей. Кроме того, предприятие выполняет ремонт подвижного состава. Трансмашхолдинг начал внедрять на своих предприятиях производственную систему в 2009 году.