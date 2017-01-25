Transparency International: коррупция в РФ в прошлом году осталась на уровне 2015 года В рейтинге коррупции Россия набрала 29 очков из 100

Коррупция в России в прошлом году осталась на уровне 2015 года. Об этом было опубликовано на сайте Transparency International в среду.

Согласно рейтингу, 0 баллов означает максимальную подверженность коррупции, 100 – минимальную. Россия в 2016 году находится на уровне отметки 29. По данным организации, Россия разделяет 131 строчку с четырьмя странами, а именно Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. Сравнивая коррупцию в стране с 2015 годом в прошлом году Россия опустилась на 12 позиций.

Отметим, лидирующее место в рейтинге организации занимает Дания и Новая Зеландия. Они набрали по 90 баллов. Пятерку стран с минимальным уровнем коррупции составляют Финляндия (89), Швеция (88) и Швейцария (86). Завершают список Сомали (10), Южный Судан (11) и КНДР (12).

Напомним, Transparency International – неправительственная организация по противодействию коррупции, а также исследованию ее уровня по всему миру. Движение открыто в 1993 году экс-директором Всемирного банка Петером Айгеном. Отделения организации насчитываются в 100 странах мира. Укажем, в конце 2015 года министр юстиции РФ Александр Коновалов заявлял, что считает рейтинг организации субъективным и отражает лишь мнение части общества.