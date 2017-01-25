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25.01.17 / 05:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Импортер «АвтоВАЗа» опроверг прекращение поставок LADA на Украину

Автомобильная продукция будет улучшена

УкрАвтоВАЗУкрАвтоВАЗ продолжит поставки LADA на Украину. Об этом сообщили в компании в среду.

Как указывает издание, автомобили LADA ждет усовершенствование технических характеристик. Кроме того, со второго квартала 2017 года на Украине планируется возобновить поставки таких популярных моделей как Lada Granta и Lada Kalina.

Отметим, в прошлом году количество машин на Украине было сокращено. Причиной этому послужила сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, которые вступили в силу с 1 января 2016 года. Также модельный ряд автомобилей LADA уменьшился из-за отмены режима свободной торговли с Россией и введения дополнительных пошлин. В результате этих изменений поставки автомобилей этой марки приостанавливались.

Напомним, АО «УкрАвтоВАЗ» — официальный дистрибьютор автомобилей бренда LADA, а также комплектующих. На украинском рынке работает с 1995 года. Компания не является дочерней компанией ОАО «АвтоВАЗ».

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