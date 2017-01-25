Все новости

25.01.17 / 17:24 Новости / Россия и мир

В МВД ликвидировали управление полковника Захарченко

Приказ подписали накануне

Здание МВДУправление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в котором служил половник Дмитрий Захарченко, ликвидировали. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

Управление закрыли в рамках реорганизации. Приказ подписали во вторник, отметил источник.

Добавим, согласно источнику, планируется создать аналогичную структуру с такими же функциями. Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его подозревают в получении взятки на сумму в 7 млн рублей. Во время обыска в квартире его сестры сотрудники правоохранительных органов нашли 8,5 млрд рублей.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016