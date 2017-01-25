В МВД ликвидировали управление полковника Захарченко Приказ подписали накануне

Управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в котором служил половник Дмитрий Захарченко, ликвидировали. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

Управление закрыли в рамках реорганизации. Приказ подписали во вторник, отметил источник.

Добавим, согласно источнику, планируется создать аналогичную структуру с такими же функциями. Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его подозревают в получении взятки на сумму в 7 млн рублей. Во время обыска в квартире его сестры сотрудники правоохранительных органов нашли 8,5 млрд рублей.